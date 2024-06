L’Italia U17 ne fa 3 al Portogallo: azzurrini Campioni d’Europa, Camarda decisivo!

CalcioWeb

L’Italia Under 17 è Campione d’Europa! Il cammino degli azzurrini termina, con grande merito, solo con il trofeo in mano. Risultato rotondo ed entusiasmante il 3-0 con il quale l’Italia ha superato il Portogallo in finale. Al 7′ minuto un colpo di testa vincente di Coletta su assist dalla sinistra di Cama apre le marcature.

Al 15′ Camarda, dopo due occasioni mancate, non fallisce la terza: il giovane bomber delle giovanili del Milan, già visto per qualche scampolo di partita in Serie A, scatta sul filo del fuorigioco, batte due difensori e supera Ferreira con un destro preciso. Il Portogallo prova a rispondere ma il primo tempo si chiude 2-0 in favore degli azzurri. Nella ripresa, neanche il tempo di iniziare che al 49′ Camarda cala il ris: azione in verticale con Liberali che serve Mosconi, pescato l’inserimento di Camarda che di destro batte il portiere lusitano per il 3-0 che vale all’Italia Under 17 il titolo di Campione d’Europa!