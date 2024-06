La geografia delle nuove serie A e serie B: solo 10 squadre di mare su 40 partecipanti

CalcioWeb

Con la promozione del Venezia in serie A si completa il quadro delle 20 partecipanti al prossimo principale campionato di calcio italiano: il Venezia è la 4ª squadra di mare, che si aggiunge a Genoa, Napoli e Cagliari. L’esito dei playoff di serie B e l’avanzamento fino alla finale di quelli di serie C consente di avere un quadro quasi completo anche del prossimo torneo cadetto, dove alle 19 partecipanti già certe si aggiungerà la vincente della finalissima degli spareggi di C tra Vicenza e Carrarese.

Anche in serie B le squadre di mare sono davvero poche: Palermo, Bari, Sampdoria, Spezia, Salernitana e Juve Stabia. Tra serie A e serie B abbiamo appena 10 squadre di mare su 40 partecipanti: un dato che non deve sorprendere, in quanto tra le prime 20 città d’Italia soltanto 8 sono di mare: Napoli, Palermo, Genova, Bari, Catania, Messina, Trieste e Taranto. Il Taranto è la città più grande d’Italia a non aver mai avuto una squadra di calcio in serie A; la Triestina manca dalla serie A addirittura dal 1959. Catania e Messina sono in serie C, ed ecco completato il quadro di un calcio sempre più proiettato all’entroterra. Crotone e Pescara sono le altre due uniche squadre di mare che si sono aggiunte a quelle attuali, negli ultimi dieci anni, in serie A ma sempre e solo a fasi alterne. Per molti anni abbiamo avuto soltanto due o tre squadre di mare, tra le genovesi e Napoli.

Il record di Lombardia ed Emilia Romagna

Osservando le cartine a corredo dell’articolo, appare subito chiaro come il baricentro calcistico coincida con le aree geografiche più ricche e produttive del Paese. Il record assoluto è della Lombardia, con 8 squadre di cui ben 5 in serie A (Inter, Milan, Atalanta, Monza e Como) e 3 in serie B (Brescia, Cremonese e Mantova). Al secondo posto c’è l’Emilia Romagna con 2 squadre in serie A (Bologna e Parma) e 4 in serie B (Modena, Reggiana, Sassuolo e Cesena). In sole due Regioni abbiamo 7 partecipanti su 20 di serie A e 15 partecipanti su 40 di A e B. Non solo: ci sono anche le squadre più forti, ricche e ambiziose quali Inter, Milan e Atalanta ma anche Bologna, Monza e le neopromosse Parma e Como che non sono certo arrivate in A per salvarsi.

Completano il quadro del Nord le due piemontesi, Juve e Torino entrambe in A, le tre liguri (Genoa in A, Samp e Spezia in B) e soprattutto i cinque club del Triveneto (Verona, Udinese e Venezia in A; Sudtirol e Cittadella in B) che potrebbero diventare sei qualora il Vicenza vincesse la finale dei playoff di C.

Poi c’è la Toscana che ha Fiorentina ed Empoli in serie A e Pisa in serie B: potrebbero diventare 4 qualora la Carrarese vincesse la finale dei playoff di C. In tutto il Centro/Sud, le uniche Regioni con tre squadre tra A e B sono Lazio (Roma e Lazio in A, Frosinone in B) e Campania (Napoli in A, Salernitana e Juve Stabia in B).

Così il Centro Italia è quasi scomparso dalla cartina geografica del calcio italiano

L’epicentro geografico del calcio italiano si sta spostando sempre più a Nord: se è vero che dalla B sono retrocesse Lecco e Feralpisalò, è anche vero che la retrocessione di Ternana e Ascoli ha quasi completamente cancellato il Centro dalla cartina geografica della serie cadetta. Se non ci fosse il Frosinone, avremmo un campionato spaccato in due tra Nord e Sud. Per la storia del calcio del Centro Italia, mancano tantissimo Perugia e Pescara, oltre ad Ancona e Siena.

L’eliminazione di Avellino e Benevento dai playoff di serie C, entrambe sconfitte in semifinale, sposterà ulteriormente gli equilibri della serie B verso Nord: alle neopromosse Mantova, Cesena e Juve Stabia, si aggiungerà una tra Vicenza e Carrarese.

Di certo, però, quello della serie B è un Sud che scalpita: Palermo, Bari, Salernitana e anche le due calabresi Catanzaro e Cosenza non nascondono più le ambizioni di vertice.