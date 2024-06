Lazio, Rambaudi svela il motivo della rottura con Tudor. E sul sostituto…

CalcioWeb

Sono ore di confusione in casa Lazio dopo l’addio con Igor Tudor. Le divergenze con il presidente Lotito sul calciomercato hanno portato momenti di tensione e il divorzio è stato inevitabile. Sul fronte sostituto il nome in pole è quello di Marco Baroni, ex allenatore del Verona.

“Con il mister non c’era più unità d’intenti, mi pare evidente che non condividesse più le idee della società, quindi giusto dividersi, è un bene per tutti”. Sono le parole all’Adnkronos dell’ex attaccante della Lazio Roberto Rambaudi.

Tra i possibili sostituti si fa il nome di Massimiliano Allegri. “Max è un tecnico ambizioso e quindi se arriva lui bisogna fare un mercato importante per riportare la Lazio in Champions League. Il prossimo tecnico dipende dagli obiettivi che ha la società: se si vuole fare un campionato da metà classifica bisogna cercare un profilo di allenatore se, come io penso e spero, si punta a lottare per il vertice si dovrà prendere un altro profilo e Allegri andrebbe più che bene”.

Le parole di Agostinelli

“Questa rottura è meglio sia arrivata ora che tra qualche mese a campionato iniziato. Immagino ci fossero divergenze di vedute sul mercato e su altre questioni e quindi meglio darsi una stretta di mano e salutarsi”. Così all’Adnkronos l’ex centrocampista della Lazio Andrea Agostinelli.

“In questi pochi mesi a Roma ha fatto un buon lavoro. Immagino non sia stata una scelta facile per lui lasciare un club come la Lazio, aspetto di sapere dalla sua voce le motivazioni”, aggiunge Agostinelli che fa poi l’identikit del tecnico ideale per il club biancoceleste. “Roma è una piazza molto complicata, serve un allenatore di carisma ed esperienza”.