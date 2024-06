Polveriera Lazio, striscione contro Tudor: attacco gravissimo dai tifosi | FOTO

CalcioWeb

Situazione davvero tesissima in casa Lazio. Il presente e il futuro di Igor Tudor sono fortemente in bilico. Arrivato nel finale di stagione dopo il travagliato addio di Sarri, il tecnico croato ha permesso alla Lazio di agganciare la zona Europa con un importante bottino di punti. Una pezza, almeno parziale, a una stagione nata sotto una cattiva stella. Un’esperienza positiva ma… com’è che si è arrivati allo striscione contro Tudor esposto nella notte? Facciamo chiarezza.

Tudor-Lazio: nervi tesi e la protesta dei tifosi

“Come allenatore da valutare. Come uomo… Tudor uomo di merda“. Sono le parole contenute nello striscione contro Tudor esposto dai tifosi della Lazio. Il messaggio è fin troppo chiaro e diretto. I tifosi della Lazio criticano l’atteggiamento dell’allenatore che avrebbe espresso la volontà di interrompere il rapporto con la società dopo le ultime vicende legate alla rosa.

Kamada ha rotto con i biancocelesti accusando Lotito, Felipe Anderson è tornato in Brasile, Luis Alberto ha giù annunciato l’addio e Guendouzi è cercato dall’Aston Villa. La Lazio rischia di perdere tutti i migliori calciatori della passata stagione in un colpo solo, molti dei quali a zero, e dal mercato non arrivano certezze. Per questo motivo Tudor potrebbe chiamarsi fuori. Un atteggiamento che, nella difficoltà generale, ha indispettito gli ultras biancocelesti.