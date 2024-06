Lutto in casa Sky Sport: morta la moglie di Marco Nosotti

CalcioWeb

Lutto in casa Sky Sport per la morte della moglie del giornalista Marco Nosotti. Attualmente inviato in Germania per seguire Euro 2024, Nosotti è rientrato in Italia nelle ultime ore. La moglie, silvia, da tempo combatteva contro una grave malattia. I due erano sposati da quasi 30 anni. La notizia ha iniziato a diffondersi nella notte, poco dopo la sconfitta dell’Italia contro la Spagna.

“Ciao mamma, manchi già“, ha scritto il figlio Giulio sui social, dedicandole una canzone degli Oasis, “Live forever”. E alcuni colleghi hanno scritto rivolti a Nosotti: “Silvia ti benedica e ti accompagni dall’alto, senza lasciarti mai“.