Marotta nuovo presidente dell’Inter, Salvini punge il Milan: “sto soffrendo…”

Nella mattina odierna Beppe Marotta è stato nominato nuovo presidente dell’Inter. Una notizia che sottolinea l’ottimo lavoro svolto da dirigente in questi anni in nerazzurro e la fiducia che Oaktree, il nuovo fondo americano che ha rilevato l’Inter da Zhang, riponga nella figura di Marotta.

Tanti i complimenti arrivati dal mondo nerazzurro e non solo. Matteo Salvini, grande tifoso del Milan, ha sottolineato l’ottima scelta dell’Inter e, fra le righe, ha rifilato una stoccata ai rossoneri. “Per l’Inter bel colpo Marotta presidente: da milanista sto soffrendo“, ha affermato il ministro a margine della conferenza stampa sugli emendamenti in vista della conversione del decreto cosiddetto Salva-Casa. Non è un segreto che a Salvini, spesso molto critico sulla sua squadra del cuore, le difficoltà dei rossoneri nelle ultime due stagioni non siano andate giù.