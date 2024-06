Martina Smeraldi e Dean Huijsen: il VIDEO diventa virale sui social | FOTO

CalcioWeb

Da una parte i calciatori impegnati a Euro 2024 con le rispettive nazionali, dall’altra i giocatori in vacanza in attesa della ripresa dei campionati. E’ arrivato il momento del relax per Dean Huijsen, calciatore olandese naturalizzato spagnolo, reduce dall’esperienza alla Roma ma di proprietà della Juventus.

Il difensore è al centro delle voci di calciomercato: il suo nome circola con insistenza come possibile contropartita all’Atalanta per l’affare Koopmeiners. Il 19enne è finito nelle ultime ore sulle prime pagine dei giornali e il motivo non riguarda l’attività professionale.

Il gossip di Huijsen

Secondo le ultime voci di gossip il calciatore della Juventus è stato pizzicato in vacanza a Mykonos in bella compagnia di Martina Smeraldi, attrice hard e influencer. Un video è diventato virale sui social e ha scatenato tantissime reazioni dal web. In alto le FOTO di Martina Smeraldi.

Huijsen e Martina Smeraldi pic.twitter.com/XgzjW90BMX — CHIUDETE ZIRKZEE (@Cardinaliano) June 14, 2024