Matrimonio Diletta Leotta e Karius: FOTO, vip e la profezia di Corona

CalcioWeb

Celebrato il matrimonio di Diletta Leotta e Karius. La bella conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle si sono sposati presso l’isola di vulcano nel giorno in cui l’estremo difensore compie 31 anni. Presenti all’evento circa 160 persone, fra le quali anche la primogenita della coppia, la piccola Aria, nata ad agosto del 2023. Dopo la cerimonia, il ricevimento si è svolto presso l’esclusivo Therasia Resort sull’isola di Vulcano, struttura a picco sul mare con vista sui Faraglioni. Menù da 1500 euro a persona.

I vip invitati al matrimonio di Diletta Leotta

Tantissime le presenze vip al matrimonio di Diletta Leotta e Karius. Immancabili le amiche Elodie e Rossella Fiamingo accompagnata dal Gregorio Paltrinieri. Presenti anche Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti, Elena Barolo, Luì e Sofi (Me contro Te), Luca Argentero con Cristina Marino, Claudio Marchisio, Alvaro Morata con la moglie Alice Campello e tanti altri.

Diletta Leotta e Karius: la profezia di Corona

Come in ogni love story che si rispetti, c’è qualcuno che cerca di rovinare l’idillio amoroso con una profezia piuttosto nefasta. Intervenuto nelle scorse settimane all’interno del podcast Gurulandia su YouTube, Fabrizio Corona ha dichiarato a proposito del matrimonio fra Diletta Leotta e Karius: “la Leotta che a breve si sposa, si lascerà prima del 2027, entro dicembre 2026. Sono pronto a scommettere qualsiasi cifra. Motivo? Lui è un pennellone, lei si stuferà presto. Intuizione? No, io ho un dono, so leggere il futuro“.