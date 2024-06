Matrimonio Pippo Inzaghi: da Vieri ad Ambrosini, Formentera si riempie di vip

CalcioWeb

Manca ormai pochissimo al matrimonio di Pippo Inzaghi e Angela Robusti. L’ex allenatore della Salernitana convolerà a nozze a quasi 51 anni, da compiere il prossimo 9 agosto, insieme alla compagna Angela Robusti, 34 anni. La coppia ha già due figli: Edoardo, nato il 24 ottobre 2021, ed Emilia, nata il 21 marzo 2023.

Formentera, location scelta per l’evento, ha già iniziato a riempirsi di vip del mondo del pallone e dello spettacolo, fin da ieri pomeriggio, nel quale c’è stato un bellissimo party in spiaggia. Fra gli invitati spiccano Bobo Vieri e Massimo Ambrosini, ovviamente il fratello Simone Inzaghi con la moglie Gaia Lucariello e Tomasso Inzaghi, figlio avuto con Alessia Marcuzzi. Presenti gli ex calciatori Baronio, Foggia, Pippo Pancaro e la moglie Vincenza Cacace. L’ex ds della Juventus Fabio Paratici, l’ex presidente della Reggina Lillo Foti, grandi amici quali Giusva Branca e Gaetano Ungaro.