Napoli, bagno di folla per Antonio Conte: il messaggio social scalda i tifosi | VIDEO

CalcioWeb

Dopo la presentazione ufficiale come nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte ha condiviso un messaggio emozionante sui suoi canali social per ringraziare i tanti tifosi che lo hanno accolto a Palazzo Reale, in quanto, per motivi di ordine pubblico, non ha potuto farlo di persona.

Il post di Antonio Conte per i tifosi del Napoli

Il post del nuovo tecnico azzurro include una foto dei tifosi radunati fuori dal luogo della sua prima conferenza stampa, e queste le sue parole: “Vi avrei voluto ringraziare di persona per il caloroso benvenuto ma purtroppo, per motivi di ordine pubblico, non è stato possibile. Avrò tempo di ricambiare il vostro affetto. Grazie veramente di cuore. Forza Napoli”

Il messaggio di Antonio Conte ai tifosi del Napoli