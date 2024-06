Milan, l’ex Frederic Massara trova squadra: il comunicato ufficiale

CalcioWeb

Continuano ad arrivare annunci per la prossima stagione. Il Rennes, squadra chiamata ad un campionato da protagonista in Ligue 1, ha ufficializzato l’arrivo di Frederic Massara nel ruolo di direttore sportivo.

A dare l’annuncio ufficiale il club francese con una nota sui suoi canali social: “Frederic Massara è stato nominato direttore sportivo del Rennes. Gli diamo il benvenuto”.

“Allo Stade Rennais F.C., Frederic Massara guiderà la strategia sportiva del club, dallo sviluppo giovanile alla prima squadra, e lavorerà a stretto contatto con Olivier Cloarec, Presidente Esecutivo e Direttore Generale. Questa nomina fa parte di un significativo ciclo di investimenti volto allo sviluppo a lungo termine del club, incentrato su due pilastri principali: mantenere un alto livello di ambizione sportiva per la squadra professionistica e potenziare il proprio centro di formazione, riconosciuto come uno dei più efficienti in Europa”.