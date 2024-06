Milan, Gandini e la scelta di Fonseca: “se si può imputare qualcosa quest’anno…”

CalcioWeb

Il nome di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan non ha scaldato la piazza. Finito il ciclo Pioli, i tifosi rossoneri avrebbero voluto un allenatore che rappresentasse un upgrade. Il sogno, neanche troppo velato, era Antonio Conte, finito al Napoli. Fonseca verrà accolto con diffidenza e dovrà dimostrare sul campo, con i risultati, di potersi guadagnare la fiducia dei tifosi.

Intanto, c’è chi prova a spezzare una lancia in suo favore. Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ha dichiarato: “Fonseca al Milan? Il club ha fatto delle scelte, la proprietà decide come meglio investire le proprie risorse e non hanno fatto male negli ultimi anni. Certo, piacerebbe a tutti essere la squadra dominatrice del campionato e aver risalto a livello europeo: se si può imputare qualcosa quest’anno, il Milan ha fatto meno di quello che avrebbe potuto in Europa. Fonseca è un allenatore esperto, che conosce il nostro calcio, ha fatto esperienza in diversi paesi, ha fatto benissimo allo Shakhtar. Tanti auguri e buona fortuna, affinché il progetto rossonero torni a essere vincente ovunque“.