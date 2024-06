Il demone di Morata, la confessione shock: “ho toccato il fondo, ho anche pensato di…”

CalcioWeb

Alla vigilia del match della Spagna contro la Georgia, in programma domenica 30 giugno alle 21:00, sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2024, Alvaro Morata confessa, in un’intervista rilasciata a El Chiringuito, di aver sofferto di una forma pesante di depressione e di essere seguito costantemente da uno psicologo e da uno psichiatra.

La confessione shock di Alvaro Morata

“Ho toccato il fondo e pensavo di gettare la spugna. Ho vissuto tanti episodi spiacevoli in Spagna con la mia famiglia, non solo nell’ambiente calcistico, ma anche per strada. Parlo di questioni di rispetto. Pochissime persone mi conoscono veramente. E molte persone che ho incontrato nella mia vita, hanno cambiato opinione su di me quando poi mi hanno conosciuto realmente.

Ho pensato spesso a gettare la spugna – ha dichiarato Morata a proposito della sua depressione – ma, alla fine, la cosa migliore che posso insegnare ai miei figli è che sono stato nella merda molte volte, ma ho tirato sempre fuori la testa. Per me è un motivo di orgoglio. Oggi ho uno psicologo, uno psichiatra e un allenatore che mi hanno aiutato molto. Loro e mia moglie sono il filo che mi sostiene nei momenti più delicati, che mi valorizzano e che mi permettono di vedere me stesso con occhi diversi. Senza mia moglie, la mia carriera sarebbe stata completamente diversa”.