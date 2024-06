Lazio, svelata la prima maglia per la stagione 2024-2025 | FOTO e DETTAGLI

CalcioWeb

La S.S. Lazio, con un video sui propri profili social, ha ufficialmente svelato la sua nuova maglia “home” per la stagione 2024-2025, realizzata in collaborazione con Mizuno. La collezione 2024/25 sarà completata con altre due maglie, away e third, che saranno presentate durante la pre season.

I dettagli sulla nuova maglia della Lazio:

Concept : la maglia presenta l’iconico slogan “ Unica Fede, Unica Passione ”, applicato in ideogrammi nipponici sul retro della maglia, sotto il colletto.

: la maglia presenta l’iconico slogan “ ”, applicato in ideogrammi nipponici sul retro della maglia, sotto il colletto. Design : sulla parte anteriore campeggia la scritta S.S. Lazio , in rilievo tono su tono, realizzata ed inserita all’interno di un modello geometrico che omaggia i look degli anni ottanta. Sul cuore, come sempre, lo stemma della Lazio, a sinistra il logo Mizuno .

: sulla parte anteriore campeggia la scritta , in rilievo tono su tono, realizzata ed inserita all’interno di un modello geometrico che omaggia i look degli anni ottanta. Sul cuore, come sempre, lo stemma della Lazio, a sinistra il logo . Colori : il colore della maglia è il classico Airy Blue Lazio, con l’inserimento di strisce bianche e blu navy sul bordo del colletto e dei polsini. Pantaloncini total white e calzettoni con un inserto celeste sulla parte superiore, completano il look casalingo.

: il colore della maglia è il classico Airy Blue Lazio, con l’inserimento di strisce bianche e blu navy sul bordo del colletto e dei polsini. Pantaloncini total white e calzettoni con un inserto celeste sulla parte superiore, completano il look casalingo. Sostenibilità : la produzione dello stesso è sostenibile, realizzata in poliestere 100% riciclabile, mantenendo elevati standard di traspirabilità e qualità.

: la produzione dello stesso è sostenibile, realizzata in poliestere 100% riciclabile, mantenendo elevati standard di traspirabilità e qualità. Disponibilità: il nuovo kit è disponibile nei Lazio Style 1900 del club, sullo store online 1, e presso i rivenditori autorizzati Mizuno e su mizuno.com.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)