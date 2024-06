Nuovo allenatore Reggina: in panchina arriva un ex amaranto fresco di promozione

CalcioWeb

In attesa di sistemare la questione ritiro con le grane che, secondo quanto riportato da StrettoWeb, sarebbe presenti con il centro sportivo Sant’Agata, la Reggina è pronta a ufficializzare il nome di Rosario Pergolizzi come nuovo allenatore. Il tecnico palermitano, fresco di promozione con il Campobasso, vanta una buona esperienza in Serie D, categoria nella quale ha vinto più di una volta.

Si tratta di un ritorno, seppur in altre vesti: Pergolizzi ha vestito la maglia amaranto dal 1988 al 1990 da calciatore. La presentazione dovrebbe avvenire tra domani e dopodomani, dopo l’annuncio ufficiale. Nello staff anche un’altra vecchia conoscenza della Reggina: l’ex estremo difensore, oggi preparatore dei portieri, Mauro Rosin.