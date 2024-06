Nuovo allenatore Udinese, la scelta a sorpresa: ha fatto l’Europa e viene dalla… Polonia

CalcioWeb

Il puzzle degli allenatori di Serie A è quasi al completo. Nella notte è arrivata una netta accelerata per quanto concerne il nome del nuovo allenatore dell’Udinese. Secondo quanto dichiarato dall’insider di mercato Gianluca Di Marzio, la scelta del patron Pozzo è ricaduta su Kosta Runjaic, nome decisamente a sorpresa.

Udinese, chi è Kosta Runjaic?

Nato a Vienna nel 1971, ma tedesco di origini croate, Kosta Runjaic è un nome, senza dubbio, sorprendente per la carica di nuovo allenatore dell’Udinese. La società ha scelto un profilo esperto, senza dubbio, ma discostandosi dai tanti nomi italiani che venivano affiancati ai friulani nelle scorse ore. Kosta Runjaic vanta una lunga esperienza nella Bundesliga 2 tra Darmstadt, Duisburg, Kaiserslautern e Monaco 1860. Dal 2017 allena in Polonia: prima il Pogon Stettino per 5 anni fino al 2022, poi il Legia Varsavia dal 2022 al 2024.

Nel 2023 ha vinto la Coppa Nazionale polacca, nel 2024 la Supercoppa polacca. Nella scorsa stagione ha allenato in Conference League battendo squadre ben più forti quali Aston Villa e AZ Alkmaar chiudendo al secondo posto ma è stato eliminato agli spareggi dal Molde. A Udinese sarà affiancato sul mercato Gokhan Inler e dal ds del Watford Gianluca Nani.