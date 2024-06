Olanda-Francia, gol annullato a Simons: proteste Orange | VIDEO

CalcioWeb

Olanda e Francia sono le squadre principali del Gruppo D di Euro 2024. L’esordio della squadra di Deschamps non è stato di certo entusiasmante e le quote a favore della vittoria di Mbappé e compagni sono in risalita.

Al 75′ le due squadre sono ferme sullo 0-0 e la prestazione dei francesi è stata molto altalenante. Al 69′ si è registrato un episodio chiave e destinato a scatenare le proteste. L’Olanda passa in vantaggio con un tiro di Simons ma l’arbitro annulla dopo il consulto con il guardalinee. Il motivo? Dumfries è stato considerato in fuorigioco attivo e in fase di disturbo sul portiere Maignan.

How’s this Xavi Simons goal office ? France just robbed Netherlands. pic.twitter.com/yLAeieEITy — Jacky (@MCFC_Jacky) June 21, 2024