Palladino è il nuovo allenatore della Fiorentina: cifre e dettagli del contratto

Raffaele Palladino è il nuovo allenatore della Fiorentina. La notizia era nell’aria già da diversi giorni e nelle ultime ore c’è stata l’accelerata decisiva. Nella giornata odierna l’allenatore è stato presentato presso Viola Park, lo splendido centro sportivo della squadra toscana. Dopo la separazione con Vincenzo Italiano, resa più amara dalla sconfitta in finale di Conference League, la Fiorentina ha optato per un tecnico giovane e in rampa di lancio.

Il contratto di Raffaele Palladino

Palladino viene da due ottime stagioni al Monza, squadra che ha portato a due salvezze più che tranquille al punto da chiudere entrambi i campionati a metà classifica. La Fiorentina ha deciso di scommettere su di lui e per Palladino si tratta di un bel passo in avanti nel quale dovrà misurarsi con la sua prima esperienza in Europa.

Palladino ha firmato un contratto biennale da 1.6 milioni a stagione. Presente nell’accordo un’opzione per un terzo anno nel quale lo stipendio salirebbe a 2 milioni.