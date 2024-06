Continua la partnership DAZN-Gazzetta: la promozione per gli abbonati

CalcioWeb

Continua fino al fino al 2027, la partnership tra DAZN e La Gazzetta dello Sport che offre la “doppietta perfetta” con eventi in live streaming e news dal quotidiano, dedicati a tutti i tifosi del grande sport.

Dalla visione degli eventi in live streaming, con un’estate ricca di appuntamenti, con i match in corso del Roland Garros entrato nel suo vivo e il Tour de France al via il 29 giugno tramite Eurosport HD1 e HD2 su DAZN , il grande spettacolo della pallavolo, trasmesso da DAZN, con le nazionali femminile e maschile impegnate nella Volley Nations League che continuerà per tutto il mese di giugno e i Giochi Olimpici di Parigi 2024, grazie ai nuovi sei nuovi canali Eurosport che si attiveranno dal 26 luglio, alla lettura di notizie, approfondimenti, statistiche del primo quotidiano sportivo italiano, in versione digitale.

I tifosi, inoltre, oltre all’accesso al quotidiano, potranno leggere anche il magazine Sportweek, gli speciali in formato digitale, fruibili anche attraverso app.