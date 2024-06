Premier League, perché il Manchester United ha deciso di confermare ten Hag

CalcioWeb

Sarà ancora Erik ten Hag l’allenatore del Manchester United per la prossima stagione. E’ quanto riferito dall’agenzia di stampa PA. Dopo attente valutazioni i Red Devils hanno deciso di confermare il tecnico olandese, chiamato dal prossimo campionato alla definitiva consacrazione. Le parti sono addirittura in contatto per il rinnovo del contratto.

Secondo quanto riferito, il comproprietario dello United Jim Ratcliffe avrebbe avuto colloqui con l’ex allenatore del Bayern Monaco e del Chelsea Thomas Tuchel in Francia la scorsa settimana. L’ex allenatore dell’Ajax era stato messo sempre più in discussione per il rendimento tra campionato e Europa.

Il motivo della conferma

Il percorso di ten Hag è stato caratterizzato da un tasso di vittorie del 57,9% che è stato migliorato solo da Jose Mourinho dal ritiro di Alex Ferguson.

La vittoria a sorpresa dello United sul City nella finale della FA Cup è stato il secondo trofeo importante di Ten Hag in due stagioni al club dopo la vittoria della Coppa EFL sul Newcastle nella stagione 2022-23. Nel complesso il giudizio è stato considerato positivo.