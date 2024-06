Problema stadi in Serie A, Malagò: “fare impianti in Italia è come fare ’13’ al Totocalcio tre volte di seguito”

CalcioWeb

Le squadre italiane continuano a fare i conti con il problema stadi e la situazione per tanti club è ancora in alto mare. “Per fare uno stadio in Italia serve una serie di combinazioni tale che sarebbe dire come fare ’13’ al Totocalcio non una volta, ma per tre settimane di seguito”. Sono le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò, a ‘Giù la maschera’ su Radio 1, in merito alle difficoltà di costruire nuovi stadi in Italia.

“Da noi è tutto più complicato. La burocrazia ancora non si è sistemata, mi auguro che ci riesca questo Governo, sennò tutti pagheremo un prezzo molto alto”, ha concluso il numero uno del Coni.