Il calciomercato del Napoli è condizionato dal ‘mal di pancia’ dei big e proprio nelle ultime ore è scoppiato il caso Kvaratskhelia. L’agente del calciatore ha minacciato l’addio, il dirigente Manna andrà presto in Germania per chiarire la situazione con l’attaccante georgiano.

Il club azzurro deve fare i conti con altri due casi spinosi: Osimhen è in uscita ma al momento non sono arrivate offerte all’altezza (quella dell’Arsenal non supera i 60 milioni di euro) mentre Di Lorenzo continua a chiedere la cessione. Il Napoli ha intenzione di attuare il pugno duro e si preannuncia un muro contro muro anche nelle prossime settimane.

Il primo colpo del Napoli

Il Napoli ha chiuso il primo colpo per la prossima stagione: Rafa Marin del Real Madrid. Il club azzurro ha superato la concorrenza di Juventus e Milan, la trattativa è ai dettagli e l’ufficialità è attesa a breve. Le parti sono in contatto per definire i dettagli della formula.

Rafa Marin è un calciatore spagnolo classe 2002. Si tratta di un difensore centrale con capacità di giocare anche in posizione di terzino. E’ un calciatore forte fisicamente, abile nell’anticipo e nel gioco aereo. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, la prima vera esperienza è stata nella seconda squadra del club spagnolo. Nel 2023 passa in prestito all’Alaves ed è protagonista di una stagione positiva. Adesso il passaggio in Serie A, al Napoli, per la definitiva consacrazione.