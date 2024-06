Djokovic si ritira dal Roland Garros: Sinner fa la storia, è il nuovo n° 1 del tennis!

CalcioWeb

Jannik Sinner è il nuovo numero 1 del tennis mondiale. La storia del tennis italiano tocca il suo massimo in un pomeriggio di giugno, in pieno Roland Garros. La notizia era nell’aria già da ieri quando Novak Djokovic aveva accusato un problema al ginocchio che quasi gli era costata la sconfitta contro Cerundolo. Il serbo, ormai ex numero 1, in caso di ritiro avrebbe perso lo scettro ATP ma è riuscito a battere l’avversario al 5° set.

Ma il suo torneo è finito così. Lacerazione al menisco mediale del ginocchio destro, niente semifinale. Per conservare il primo posto ATP Djokovic sarebbe dovuto almeno arrivare in finale, forse addirittura confermarsi campione. Calcoli e scenari che non servono più a nulla. Con il ritiro di Djokovic (429 settimane da numero 1), Jannik Sinner diventa il nuovo numero 1 del tennis mondiale, è il 29° dell’era Open. Per la prima volta un tennista italiano conquista il primo posto del ranking maschile.