Serie A 2024-2027, DAZN annuncia una collaborazione: il partner tecnologico

Si avvicina la nuova stagione del campionato di Serie A e arrivano novità anche sul fronte dei diritti tv. In vista del ciclo 24-29, DAZN annuncia oggi di aver siglato sottoscritto un accordo con NVP – PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting leading company italiana ed europea nel settore dei servizi integrati di produzione video broadcast – per l’integrazione editoriale della Serie A Enilive dai principali stadi italiani in modalità di remote production avanzata e la realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative per la realizzazione del primo studio virtuale di DAZN in Italia.

Dalla prossima stagione calcistica, DAZN baserà le sue attività produttive nel nuovo Innovation Hub a Cologno Monzese (Milano) dove con NVP implementerà una nuova tecnologia innovativa già impiegata nel settore host broadcasting e delle OTT per la produzione di oltre 5.000 eventi tra cui l’UEFA Champions League, le partite di Serie A (per 9 club italiani), le Olimpiadi, e il circuito mondiale femminile di Tennis WTA.

I dettagli sulla collaborazione

La nuova collaborazione con l’azienda specializzata nella remote e cloud production integrata a soluzioni tecniche all’avanguardia di connettività, segna una svolta per DAZN che inaugura così il nuovo ciclo quinquennale nel segno dell’innovazione. Innovazione ed esperienza immersiva saranno, infatti, le direttrici del nuovo piano produttivo ed editoriale di DAZN che verrà sviluppato per valorizzare il prodotto Serie A attraverso una modalità ancora più interattiva e coinvolgente.

Oltre ad una copertura stadio-centrica dei pre e post-partita – con lo Stadio che diventerà sempre di più lo studio di DAZN acquistando ancora più centralità nel racconto del massimo campionato calcistico italiano -, l’introduzione di uno studio virtuale con tecnologie di realtà virtuale ed aumentata rivoluzionerà l’analisi, il dibattito e l’interattività del racconto delle giornate di Serie A Enilive.