Siviglia, ufficiale il divorzio con Sergio Ramos: le voci sulla prossima squadra

Sergio Ramos si candida a diventare uno dei principali protagonisti sul mercato degli svincolati: lo spagnolo, infatti, lascerà il Siviglia dopo un breve ritorno di una stagione con il club della sua infanzia. Il calciatore non rinnoverà il contratto.

“Sergio Ramos ha informato il Siviglia che non continuerà la prossima stagione dopo aver realizzato il suo sogno di tornare nel club dove si è allenato come giocatore e ha raggiunto il pieno status internazionale. Il Siviglia desidera ringraziare Sergio Ramos per l’impegno, la leadership e la massima dedizione che ha dimostrato in questa stagione, augurandogli buona fortuna per la sua prossima sfida professionale”.

La prossima squadra

Il nome di Sergio Ramos inizia a circolare per tante squadre anche in Europa, ma secondo le ultime notizie il club in pole è l’Inter Miami di Leo Messi, in MLS.