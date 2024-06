Sorteggio calendario della Serie A, data e luogo: definite le prime soste

CalcioWeb

Il sorteggio del calendario della Serie A della stagione 2024/25 è previsto per il 4 luglio. Si partirà quindi nel weekend del 17-18 agosto con diverse squadre che avranno un unico obiettivo: scucire lo scudetto numero 20 all’Inter ,e si procederà con le prime tre giornate da vivere tutte d’un fiato, prima della consueta sosta di settembre riservata alle nazionali.

Il sorteggio del calendario di Serie A verrà preceduto la sera del 3 luglio dalla presentazione del nuovo logo della Serie A, quello che finirà sulle maglie delle 20 squadre.

Serie A 2024-2025: le pause e il periodo natalizio

In totale la Serie A si fermerà quattro volte. Dopo la pausa di settembre riservata alle Nazionali, la seconda sosta riguarderà la settimana dal 7 al 15 ottobre; a seguire l’11-19 novembre, con l’ultima in programma il 17-25 marzo 2025. Per quanto riguarda il periodo natalizio, non è stata ancora presa una decisione ma la sensazione è che si continuerà a giocare per ridurre al massimo i turni infrasettimanali.