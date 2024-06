Euro 2024, Berlino si colora di azzurro come nel 2006: le FOTO prima di Svizzera-Italia

CalcioWeb

“Andiamo a Berlino“. Quando gioca la Nazionale Italiana, la capitale tedesca rievoca ricordi dolcissimi. La vittoria del Mondiale del 2006, la lotteria dei rigori contro la Francia, il rosso a Zidane e la corsa matta di Fabio Grosso dopo il penalty decisivo. Emozioni ancora ben impresse nella memoria di tutti. Ben 18 anni dopo, l’Italia torna a Berlino per Svizzera-Italia, gara valida per gli ottavi di Euro 2024.

Nel pre partita di Svizzera-Italia, tantissimi i tifosi azzurri nella capitale tedesca. Ovviamente, immancabili i riferimenti al Mondiale del 2006 con le maglie degli eroi dell’epoca in una città che, almeno per oggi, si colora di azzurro. I più giovani, che nel 2006 non c’erano o erano molto piccoli, indossano invece le maglie degli eroi di oggi: Barella e Chiesa i più gettonati. L’augurio è che il cielo torni azzurro sopra Berlino!