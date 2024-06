Tabellone Wimbledon, il sorteggio: gli accoppiamenti degli italiani e il percorso di Sinner

CalcioWeb

L’attesa è finita: Wimbledon è pronto ad entrare nel vivo e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello. E’ andato in scena il sorteggio della 137ª edizione. Jannik Sinner, il numero uno al mondo, debutterà contro Hanfmann e potrebbe incontrare Berrettini al secondo turno. Al secondo turno probabile il derby anche tra Darderi e Musetti.

Il primo turno degli italiani

[1] SINNER (Ita) vs Hanfmann (Ger)

[25] MUSETTI (Ita) vs Lestienne (Fra)

BERRETTINI (Ita) vs Fucsovics (Hun)

ARNALDI (Ita) vs [29] Tiafoe (Usa)

DARDERI (Ita) vs [WC] Choinski (Gbr)

SONEGO (Ita) vs [31] Navone (Arg)

COBOLLI (Ita) vs Hijikata (Aus)

NARDI (Ita) vs [30] Etcheverry (Arg)

FOGNINI (Ita) vs Koepfer (Ger)

[Q] BELLUCCI (Ita) vs [14] Shelton (Usa)

I potenziali quarti di finale

[1] SINNER (Ita) vs [5] Medvedev

[3] Alcaraz (Esp) vs [8] Ruud (Nor)

[4] Zverev (Ger) vs [6] Rublev

[7] Hurkacz (Pol) vs [2] Djokovic (Srb)

In campo femminile Paolini debutterà contro Sara Sorribes Tormo. Poi Cocciaretto contro Todoni, Bronzetti contro Fernandez, Trevisan contro Keys e Errani contro Noskova.

Il primo turno delle italiane

[7] PAOLINI (Ita) vs Sorribes Tormo (Esp)

COCCIARETTO (Ita) vs [Q] Todoni (Rou)

BRONZETTI (Ita) vs [30] Fernandez (Can)

TREVISAN (Ita) vs [12] Keys (Usa)

ERRANI (Ita) vs [26] Noskova (Cze)