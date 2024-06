CalcioWeb

Slovenia e Serbia sono pronte a scendere in campo per il primo match della 2ª giornata del Gruppo C. La competizione entra sempre più nel vivo e le squadre si giocano le possibilità di qualificazione dopo l’esordio poco entusiasmante.

Il pre-partita di Slovenia-Serbia è stato condizionato dalle voci sul possibile ritiro della squadra di Stojkovic dalla competizione. Il motivo? Alcuni presunti insulti avvenuti nel corso di Croazia-Albania: “uccidi i serbi”, la presunta frase shock dagli spalti.

I dettagli sulla vicenda

“Quello che è successo è scandaloso e chiederemo sanzioni alla UEFA. Anche se questo dovesse significare non proseguire nella competizione”, ha tuonato il segretario della Federcalcio serba.