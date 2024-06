Thiago Silva accolto come un eroe al Maracanà: record per la presentazione di un calciatore in Brasile | FOTO

CalcioWeb

Presentazione in grande stile per Thiago Silva. L’ex difensore di Milan, Chelsea e del Paris Saint-Germain, è stato accolto come un eroe dai sostenitori del Fluminense riuniti allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro.

“Non avete idea di quanto sia speciale per me tornare a casa”, ha detto il trentanovenne al microfono dello stadio.

I dettagli sulla presentazione

Secondo quanto comunicato dal club erano presenti 50.000 tifosi, un record per la presentazione di un calciatore in Brasile.

L’ex Milan ha firmato un contratto biennale ma non potrà tornare a giocare prima del 10 luglio, data di apertura della finestra di mercato brasiliana per i trasferimenti internazionali.

Uma volta olímpica para saudar sua gente! E trajadão com a Armadura Mais Linda do Mundo! 😍❤️💚 pic.twitter.com/bQ3w6m951M — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 8, 2024