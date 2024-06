Gytkjaer manda il Venezia in Paradiso: è Serie A dopo 2 anni di Purgatorio!

CalcioWeb

E’ apoteosi in casa Venezia: la squadra torna in Serie A dopo due anni di ‘purgatorio’ nel campionato cadetto. La compagine di Vanoli è stata protagonista di una stagione di alto livello e il traguardo è stato raggiunto al fischio finale della gara di ritorno della finale dei playoff di Serie B: dopo lo 0-0 dell’andata, gli arancio-nero-verdi si sono imposti in casa con il punteggio di 1-0. Decisivo un gol di Gytkjaer al 24′.

I meriti principali della promozione sono da attribuire a Paolo Vanoli, allenatore nel mirino di squadre di Serie A. Il futuro del tecnico non è scontato e le sirene di mercato potrebbero cambiare le carte in tavola.

Gli altri protagonisti

E’ Pohjanpalo l’attaccante più decisivo del campionato di Serie B. Il finlandese si è laureato capocannoniere del torneo e si candida ad una stagione di altissimo livello anche in massima categoria. Una nota di merito anche per Tessmann, centrocampista moderno e totale.

Poi i voti altissimi anche per Zampano, Svoboda, Busio, Candela e Pierini. La stagione positiva di Gytkjaer si è conclusa con il gol promozione. Ottimo anche il rendimento di Sverko, Idzes e Altare. Infine il 12° uomo in campo: i tifosi.