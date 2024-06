Le wags italiane a Euro 2024: eleganti, sensuali e famose, azzurre da capogiro! | FOTO

CalcioWeb

Con Euro 2024 sono di ritorno anche loro: le Wags italiane. La Nazionale italiana debutterà oggi, sabato 15 giugno al Westfalenstadion di Dortmund, contro l’Albania. All’imperdibile evento però non ci si aspetta di vedere solo i nostri calciatori sul campo, ma anche le immancabili Wags italiane, che vedremo inquadrate dagli spalti.

Le belle Wags italiane di Euro 2024

Di seguito una breve descrizione per ogni fidanzata/moglie/compagna dei calciatori azzurri:

Alessia Elefante, fidanzata di Donnarumma: è un’interior designer di 27 anni originaria di Napoli (è nata a Castellammare di Stabia) . Si conoscono fin da quando erano piccoli. Tutto è nato come una bella amicizia, che poi si è trasformata in amore. Alessia non ama le luci della ribalta: è una “Wag” più riservata, che fino a poco tempo fa aveva il profilo Instagram privato. Gianluigi Donnarumma e la compagna Alessia saranno presto genitori. L’annuncio è arrivato dai diretti interessati attraverso i rispettivi profili Instagram.

Debora Romano, compagna di Alex Meret: 30 anni, friulana di Basiliano, in provincia di Udine, terra natale anche di Meret, di professione fa la modella. Finalista a Miss Italia 2015, Debora è particolarmente attiva sui social. Sul proprio profilo Instagram pubblica molti scatti relativi al proprio lavoro, ma anche alla vita quotidiana insieme a Meret e al loro bambino.

Camilla Bresciani, moglie di Alessandro Bastoni: ha una grande passione per la moda e sul suo profilo Instagram conta oltre 60.000 follower. Le sue foto riflettono eleganza e semplicità, caratteristiche che emergono anche nei suoi outfit e nella scelta degli accessori. Sui social condivide, oltre a scatti personali, anche momenti della vita quotidiana con il neo-marito, i due sono convolati a nozze nel 2023 e hanno una figlia, Azzurra Agnese, nata il 21 gennaio 2022.

Paola Di Benedetto, conduttrice televisiva e radiofonica, showgirl e modella italiana, fidanzata di Raoul Bellanova da luglio 2023 (dopo una momentanea rottura, i due sembrano essere tornati insieme). Paola debutta nel mondo dello spettacolo nel 2016, quando partecipa alle selezioni di Miss Italia. In seguito comincia a lavorare in tv. Il primo ingaggio è nel ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Successivamente entra nel cast delle ballerine del programma comico Colorado, dove viene eletta Miss Colorado. Nel 2018 partecipa come concorrente alla tredicesima edizione de L’Isola dei famosi, condotta da Alessia Marcuzzi, dove si classifica tredicesima su venti concorrenti. A gennaio 2020 partecipa alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, dove vince con il 56% dei voti contro Paolo Ciavarro, diventando la seconda donna a vincere la versione vip del reality show.

“Acqua e sapone” e con uno splendido sorriso è la torinese Margherita Ceruzzi, fidanzata di Alessandro Buongiorno.

Di lei si conosce pochissimo, eppure Benedetta è balzata agli onori della cronaca per un bacio in diretta in diretta su Dazn al fidanzato Riccardo Calafiori. Di lei non si conosce neanche il cognome.

Francesca Cormanni è la moglie di Matteo Darmian dal 2017 ed è mamma di due figli, Achille e Gregorio. Una splendida storia d’amore che va avanti da anni. Nasce a Milano il 17 agosto 1989. Non utilizza molto i social, ma quando li usa spesso lo fa per pubblicare foto con Matteo e la sua fantastica famiglia.

Giovanni Di Lorenzo è sposato da tempo con Clarissa Franchi. A differenza di molte wags italiane che amano stare sotto i riflettori, Clarissa è una ragazza molto umile che ha deciso di tenere privata la sua vita. Infatti, il suo profilo Instagram è privato. Dall’ amore con Di Lorenzo sono nate due splendide figlie, Azzurra e Carolina.

Classe 1997, Giulia Mazzocato è la moglie di Federico Dimarco. Lunghi capelli castani, labbra carnose e sguardo intenso, ha fatto innamorare il calciatore della nazionale italiana e insieme a lui ha costruito una famiglia meravigliosa. La proposta di matrimonio tra Federico e Giulia risale al 28 dicembre 2021, quando i due erano in vacanza a Dubai. Coetanea di Federico, Giulia lo ha già reso padre di due figli, Chloe di cinque anni e Nicholas di poco più di un anno. La famiglia è davvero molto unita, come si evince dai post sui social di Giulia, che su Instagram è seguita da oltre 14mila persone.

Greta Bardelli è la moglie di Federico Gatti. E’ una farmacista e cosmetologa come possiamo leggere nella bio del suo profilo Instagram in cui compaiono diversi scatti che riguardano la sua vita personale tra cui quello con il quale ha annunciato di essere incinta del primo figlio.

Elisa Baggiani, è la moglie di Gianluca Mancini. Non si conosce molto su di lei: si sa il giorno del suo compleanno, il 28 settembre, come rivelato sui social attraverso gli auguri fatti da Gianluca sul suo Instagram. Gianluca e la moglie sono genitori di tre bambine, nate tutte e tre a Roma: Ginevra, Lavinia e Bianca.

Federica Schievenin è la moglie di Nicolò Barella, sposato nel 2018. Classe 1990, è originaria di Cagliari e ha 33 anni. Con una carriera da modella alle spalle, ha sempre dimostrato una passione per le moto da cross, un hobby che coltiva con dedizione. La sua laurea in Scienze Motorie, ottenuta di recente, riflette il suo impegno per l’educazione e una comprensione profonda del mondo sportivo. Federica utilizza i social media, specialmente Instagram, per condividere la sua vita con oltre 121 mila follower, mostrando momenti di famiglia, di lavoro e di passione. E’ mamma di quattro figli. La primogenita, Rebecca, è nata nel 2017, seguita da Lavinia nel 2019 e Matilde nel 2021. Recentemente, il 6 giugno 2024, è nato Romeo.

Selene Cito è la moglie di Bryan Cristante. Su di lei abbiamo poche informazioni, se non quelle che si evincono osservando il suo profilo LinkedIn nel quale ha indicato di lavorare in campo medico ma come organizzatrice di eventi. Il suo profilo Instagram rivela che Selene è molto amante degli animali. La coppia, che si è sposata nel 2020, è in attesa del terzo figlio proprio mentre si disputano i Campionati Europei di Calcio in Germania.

Modella per un’agenzia di Milano, Giulia Bernacci è la fidanzata di Nicolò Fagioli. Sul suo conto non si hanno molte informazioni, perché nonostante la sua professione non ama condividere troppi dettagli sulla sua vita privata. Catherine Harding, nata negli primi anni ’90 in Inghilterra ma naturalizzata irlandese, è fidanzata Jorginho. La coppia ha un figlio di tre anni di nome Jax. Catherine è una cantante britannica. Ha ottenuto una certa notorietà partecipando a vari talent show, tra cui The Voice Uk, dove la sua voce ha catturato l’attenzione del pubblico. Oltre alla musica, ha anche una carriera nel mondo dei reality show e una forte presenza sui social media. Pubblica frequentemente contenuti su Instagram, dove condivide momenti della sua vita privata e professionale. Prima di conoscere Jorginho, Catherine Harding è stata legata all’attore Jude Law.

Veronica Martinelli è la moglie di Lorenzo Pellegrini. Lontana dai riflettori del mondo dello showbiz, preferisce dedicarsi alla famiglia e ai suoi interessi personali. Il suo stile di vita rispecchia una donna moderna, che bilancia la vita privata con la visibilità pubblica. La storia d’amore con il marito è arricchita da piccoli gesti significativi, come il tatuaggio che Lorenzo ha sul braccio, raffigurante il volto di Veronica, simbolo del loro legame indissolubile.

Lucia Bramani, fidanzata e presto sposa di Federico Chiesa. Nata nel 2001, è una modella con una laurea conseguita in Psicologia all’Università Cattolica di Milano. Molte sono le sue passioni, che condivide proprio con il compagno, come lo sport e gli animali. Ma la Bramani nutre un profondo interesse per il mondo della moda e per gli sci. Testimonial di numerosi brand, tra cui Tezenis, ha calcato diverse passerelle e al momento lavora presso l’agenzia Elite Model World. Al di là del lavoro, è una grande appassionata di equitazione e tennis. Inoltre, ha studiato danza classica.

Ludovica Pagani, fidanzata di Stephan El Shaarawy dal 2020. Nata il 25 giugno 1995 a Bergamo. Fin da giovane, ha mostrato un grande interesse per il mondo della moda e dello spettacolo. Dopo aver conseguito il diploma di liceo linguistico nella sua città, si è iscritta all’Università Statale di Milano, scegliendo la facoltà di Economia. Tuttavia, la sua vera passione per il mondo dei media l’ha portata a cambiare strada, dedicandosi a tempo pieno alla carriera di modella e influencer. Oltre a lavorare come modella, ha collaborato con diversi brand e ha partecipato a vari programmi televisivi come Quelli che il calcio, oltre a essere una presenza fissa in radio con Versus su RDS e Casa Pagani su Radio105. È anche scrittrice: nel 2019 esce infatti la sua autobiografia Semplicemente Ludovica in cui si racconta senza filtri e spiega come e quando è nata la sua attività di influencer. Ha inoltre posato per un calendario senza veli pubblicato da Chi e Sorrisi e Canzoni TV.

Elisa Graziani è una social media manager ed è la fidanzata di Giacomo Raspadori. La sua storia d’amore è anche tatuata sulla sua pelle. Sono infatti ben due i tatuaggi che ha voluto dedicare al suo fidanzato e oggi padre di sua figlia Camilla, venuta al mondo il 9 maggio 2024.

Flaminia Appolloni è la fidanzata di Gianluca Scamacca. E’ nata a Roma. Laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, ha un master in criminologia presso l’Università Telematica Pegaso. Dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile operativo presso Archè Srl, è diventata responsabile commerciale di Eden Experience/Giardini dell’Eden Roma, una struttura che fornisce hostess per eventi, serate, convegni e congressi. La Appolloni è molto attiva sui social. Su Instagram condivide tutta la sua vita quotidiana: dai viaggi alle serate con le amiche, passando per la sua amata Roma.

Chiara Nasti è un’influencer molto famosa ed è la moglie di Mattia Zaccagni. Nata a Napoli il 22 gennaio 1997, ha una grande passione per la moda che esprime sui social fin da quando è giovanissima. La notorietà in quest’ambito arriva praticamente subito tramite la sua pagina Facebook in cui rilascia consigli di stile e fashion. Il suo blog arriva successivamente e da qui nasce il suo brand Chic Phobia. La sua fama si diffonde e ottiene diversi ingaggi da alcuni dei brand più noti, quali Trussardi e Armani, mentre nel 2014 prende parte a Education First dove studia e perfeziona il suo inglese. Nel 2015, ha posato in bikini per gli Italian MTV Awards. La sua grande passione si trasforma presto in un lavoro ed è oggi una delle influencer più seguite di Instagram .Nel 2018 è una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi che aumenta la sua popolarità, insieme alla partecipazione a Uomini e Donne di sua sorella Angela. Dalla relazione con Mattia Zaccagni, è nato Thiago e la coppia è in attesa della seconda figlia, Dea.