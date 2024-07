Briatore ‘esonera’ Spalletti e fa il nome del sostituto: “sarebbe il top CT”

CalcioWeb

“Euro 2024? E’ stato un grande disastro. A parte che noi non abbiamo dei giocatori in questo momento. Basta vedere la Francia, ci sono almeno sei giocatori che giocano in Inghilterra o in Italia. I nostri, a parte Donnarumma, nessuno li vuole. E se non c’era Donnarumma in vena di miracoli, prendevamo 5-6 pere da tutti quanti“. Schietto e diretto, come sempre, Flavio Briatore commenta con decisione l’eliminazione dell’Italia da Euro 2024.

“Abbiamo giocato all’incontrario, noi siamo italiani, e Spalletti deve pensare che siamo italiani e convincersi che dobbiamo giocare come giocano gli italiani, non voler scimmiottare e copiare la Spagna, o altri. Perché era come fosse la prima partita di questi ragazzi. Confusionari, a testa bassa, non capivano la posizione. Per cui è stato veramente uno shock vedere l’Italia così“, aggiunge il famoso imprenditore.

Nuovo CT della Nazionale: Briatore scegliere Allegri

Intervistato ai microfoni di ‘La Politica nel pallone’ su Gr Parlamento, Briatore sceglie anche il nuovo CT dell’Italia: “per me Allegri sarebbe il top come CT: non avrebbe più la pressione tutti i giorni e ha una grandissima esperienza. Ci ho parlato quando la partita con la Svizzera ancora non era finita: mi ha detto che dobbiamo giocare come gioca storicamente l’Italia, senza cercare di scimmiottare il gioco di altre nazionali, non siamo la Spagna. Nell’ultimo Europeo vinto non eravamo i più forti, ma c’era grande coesione“.