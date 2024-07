Calciomercato Cagliari, maxi-operazione con l’Atalanta: in 4 cambiano maglia

CalcioWeb

Tripla operazione in entrata del Cagliari. Il club è attivissimo sul calciomercato con l’obiettivo di regalare una squadra forte al tecnico Davide Nicola. Ufficializzata la cessione di Sulemana all’Atalanta.

“Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ibrahim Sulemana che si trasferisce all’Atalanta a titolo definitivo. Classe 2003, arrivato in Sardegna la scorsa estate, Ibrahim ha totalizzato nel campionato appena trascorso 21 presenze e 2 reti, dando così il suo prezioso contributo al raggiungimento dell’obiettivo di squadra. Il Club lo ringrazia per quanto fatto in rossoblù con grande dedizione e professionalità e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera”.

I colpi in entrata

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nadir Zortea che si trasferisce dall’Atalanta a titolo definitivo e ha firmato un contratto che lo lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2028″, è il primo comunicato.

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli che si trasferisce dall’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto”, si legge anche sul sito del Cagliari.

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michel Adopo che si trasferisce dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto”.