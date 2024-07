Calciomercato Catanzaro, 4 innesti: il portiere ‘calcia-rigori’ e un colpo per reparto

CalcioWeb

Il Catanzaro studia le mosse sul calciomercato per affidare al tecnico Fabio Caserta una squadra molto competitiva e in grado di lottare per le zone alte della classifica. Il club calabrese è reduce dall’eliminazione ai playoff di Serie B e dall’addio al tecnico Vivarini.

Sul fronte trattative la dirigenza è attivissima e nelle ultime ore ha chiuso un colpo veramente importante. E’ fatta per l’arrivo di Mirko Pigliacelli, estremo difensore classe 1993. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Pescara, Reggina, Frosinone, Pro Vercelli, Trapani , Craiova e Palermo. Si tratta di un portiere di primissimo livello e non ha bisogno di presentazioni.

L’ex Reggina firmerà un biennale con opzione per un’altra stagione. Nell’ultima stagione in rosanero è stato protagonista di un rendimento di ottimo livello. Il suo nome è salito alla ribalta anche per due episodi particolari: l’uscita ‘palla al piede’ con la maglia del Trapani e il gol realizzato su calcio di rigore con la maglia del Craoiva.

Gli altri nomi

Il Catanzaro ha definito altri 4 innesti per la prossima stagione. In attacco è arrivato Giovanni Volpe, attaccante esterno, svincolato dopo 4 stagioni al Potenza.

In difesa il Catanzaro ha definito l’arrivo di Federico Bonini, calciatore classe 2001 con un passato con le maglie di Gubbio e Virtus Entella. Innesto anche a centrocampo: si tratta di Mattia Compagnon, calciatore di proprietà della Juventus e nell’ultima stagione in prestito alla Feralpisalò.