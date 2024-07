Calciomercato Cesena, ai dettagli difensore e centrocampista

CalcioWeb

Il Cesena non ha intenzione di nascondersi dopo la bella promozione in Serie B e punta ad un campionato tranquillo nella stagione 2024/2025 con possibilità di affacciarsi alle zone alte. La dirigenza non si ferma sul calciomercato ed è vicino un doppio innesto.

E’ fatta per l’arrivo in difesa di Marco Curto dal Como. Il centrocampista ex Sudtirol ha raggiunto l’accordo con il Cesena e le visite mediche sono state programmate per la giornata di lunedì.

Il nome a centrocampo

Il club bianconero è vicinissimo anche al colpo per il centrocampo. Il Cesena ha effettuato un blitz per assicurarsi le prestazioni di Lars Joseph Ceesay, calciatore svedese del Malmoe. E’ un esterno in grado di giocare a destra e a sinistra. In carriera ha indossato le maglie di Djurgården, Vasalund, Frej, Brage, Helsingborg e Lechia Danzica.