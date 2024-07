Calciomercato Cesena, scambio con l’Ascoli e nuovo attaccante

CalcioWeb

Il Cesena non si ferma più. Dopo la bella promozione dal campionato di Serie C, il club bianconero ha ambizioni interessanti anche per la prossima stagione in Serie B. L’obiettivo è quello di avvicinarsi alla zona playoff. La dirigenza è attivissima sul calciomercato e le ultime mosse sono interessanti.

Il Cesena ha definito nelle ultime ore uno scambio con l’Ascoli: il terzino sinistro Raffaele Celia è pronto a trasferirsi al Cesena, percorso inverso per Simone Corazza.

L’attaccante al Cesena

Il Cesena è alla ricerca di un altro attaccante e il nome in pole è molto interessante. Il club bianconero ha avviato i contatti con il Bologna per Sydney van Hooijdonk. L’attaccante olandese è in grado di fare la differenza nel torneo cadetto.