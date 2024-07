Calciomercato Cittadella, è fatta per l’attaccante: è un ex Spal

CalcioWeb

Giornata di ufficialità in casa Cittadella: il club ha definito l’arrivo di Simone Rabbi, attaccante ex Spal. Si tratta di una prima punta di prospettiva in grado di giocare anche in posizione esterna a destra e a sinistra.

“L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di SIMONE RABBI. Attaccante classe 2001 nato a Bologna e cresciuto nel Settore giovanile rossoblù, Rabbi ha vestito nelle ultime due stagioni la maglia della Spal.

A Simone il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato di Serie B con i nostri colori”, si legge sul sito ufficiale.