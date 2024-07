Como scatenato! Altri 4 giocatori nel mirino: pronta una squadra stellare

CalcioWeb

Neopromossa ma con grandi ambizioni per la nuova stagione. Il Como non è più una sorpresa e nel calciomercato estivo della Serie A vuole giocare un ruolo di primo piano. Gli arrivi di Belotti, Varane e Audero, fra i tanti, rappresentano un lusso per la lotta salvezza e, in teoria, le ambizioni della società lombarda guardano ben più in alto.

Per puntare, almeno, a un campionato di centro classifica, i lombardi hanno nel mirino altri 4 possibili acquisti. Si parte dalla difesa con Kevin Diks, terzino destro del Copenaghen classe 1996: qualità ed esperienza (ha giocato anche in Champions League), viene valutato 5 milioni di euro.

A centrocampo fitti contatti per Yannik Engelhardt, centrocampista del Fortuna Dusseldorf, valutato 8 milioni (pronto quadriennale). Occhi puntati anche sul mediano Petar Sucic, gioiellino bosniaco della Dinamo Zagabria: la società croata spara alto, 10 milioni di euro.

In attacco Cesc Fabregas punta Aitor Cantalapiedra, ala classe 1996 del Panathinaikos, scuola Barcellona: il calciatore scade nel 2025, costo abbordabile sugli 1-2 milioni di euro.