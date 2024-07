Como, doppio colpo in difesa: sì di Varane, poi un terzino protagonista in Europa League

CalcioWeb

Il Como si candida a essere una delle squadre maggiormente protagoniste nella sessione estiva del calciomercato di Serie A 2024-2025. Il club lombardo è attivo su più fronti e con l’intermediazione di Cesc Fabregas potrebbe mettere in piedi una squadra di un certo livello, attirando l’interesse di calciatori importanti. Come Raphael Varane.

È arrivato il tanto atteso sì del calciatore francese, convinto dal progetto tecnico e dalla chiamata di Fabregas. Nei prossimi giorni verranno sistemati i dettagli economici del contratto e il calciatore, svincolatosi dal Manchester United, che in bacheca vanta 4 Champions League e un Mondiale, vestirà la maglia del Como.

Como su Alberto Moreno: la situazione

E non è finita qui. Varane non sarà l’unico colpo internazionale che il Como metterà a segno. Fitti i contatti con Alberto Moreno, terzino spagnolo ex Liverpool (con cui ha vinto la Champions League) e Villarreal. Moreno, protagonista nell’ultima Europa League con il ‘Submarino Amarillo’ (trofeo vinto nel 2021), arriverebbe anch’esso da svincolato dopo la scadenza del contratto con il club spagnolo.

Terzino sinistro di spinta, 32 anni, Alberto Moreno aggiungerebbe qualità ed esperienza allo scacchiere tattico di Fabregas, nuovamente deciso nel convincere il connazionale, risultando un lusso per una squadra neopromossa.