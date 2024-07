Calciomercato, il cugino di Gudmundsson in Italia: arriva dalla Serie A islandese

CalcioWeb

Ægir Pálsson, il cugino di Albert Gudmundsson del Genoa, ha raggiunto l’accordo per il trasferimento in Italia. Si tratta di un centrocampista offensivo, classe 1998, protagonista in carriera di una vittoria del campionato islandese, una Coppa d’Islanda e una Coppa di Lega islandese.

Il calciatore ha raggiunto l’accordo con il Perugia, squadra italiana del campionato di Serie C. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dal club. “A.C. Perugia Calcio comunica l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Adam Ægir Pálsson. Il calciatore arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Valur Reykjavik, squadra del massimo campionato islandese. Benvenuto in biancorosso Adam!”.