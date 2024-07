Empoli scatenato, caccia al doppio bomber: si tratta con Inter e Milan per due grandi colpi

CalcioWeb

Il calciomercato dell’Empoli inizia prendere forma. Salutati Piccoli e Cambiaghi, i toscani devono pensare a come rinforzare il proprio reparto offensivo che rischia di rimanere scoperto. Nel mirino non uno, ma bensì due possibili nuovi innesti. L’asse di mercato porta direttamente a Milano e si biforca verso entrambe le anime calcistiche cittadine.

L’Empoli sta trattando con l’Inter per portare in Toscana Pio Esposito. L’attaccante, visto in Serie B con la maglia della Sampdoria nella passata stagione, è stato cercato proprio dal club blucerchiato ma l’Empoli sembra essersi mosso in anticipo e in maniera convincente. I nerazzurri, inoltre, vorrebbero testate un prestito del calciatore in Serie A per osservarne i risultati in un campionato più performante di quello cadetto.

Dal Milan, invece, potrebbe arrivare Lorenzo Colombo. L’attaccante classe 2002 ha giocato una stagione fra luci e ombre al Monza e ha bisogno di rilanciarsi. Entrambe le operazioni dovrebbero chiudersi con un prestito, è da definire invece l’eventualità di un riscatto e le possibili condizioni. Sia Inter che Milan dovrebbero contribuire agli ingaggi dei calciatori.