Calciomercato Fiorentina, in 4 per il centrocampo: i nomi caldi

CalcioWeb

Fiorentina molto attiva in sede di calciomercato con particolare attenzione rivolta al centrocampo. Dopo l’acquisto di Andrea Colpani, pupillo di Palladino che già lo aveva allenato alla Fiorentina, la squadra toscana cerca un altro rinforzo da consegnare al proprio allenatore. Del resto, con le uscite di Duncan, Artur e Castrovilli, la Fiorentina rischia di ritrovarsi scoperta.

Sono 4 i nomi caldi per il reparto centrale. Il primo è quello di Tanner Tessmann, centrocampista del Venezia attualmente impegnato alle Olimpiadi con gli USA. Sfumata, forse definitivamente, la trattativa con l’Inter, sul calciatore è da registrare anche l’interesse del Torino. La Fiorentina sembra comunque in vantaggio e l’operazione che porterà Lorenzo Lucchesi, giovane difensore viola, in maglia arancioverde, potrebbe favorire l’arrivo di Tessmann.

In alternativa, la Fiorentina vaglia il profilo di Lovric dell’Udinese, ma anche quello di McKennie della Juventus (che vorrebbe comunque una buonuscita dai bianconeri). Stuzzicante, infine, l’ipotesi Casadei, talentuoso centrocampista visto con le maglie giovanili della Nazionale che, dopo l’acquisto da parte del Chelsea e poche presenze, è in cerca di riscatto.