Calciomercato Foggia, in attacco arriva Marco Zunno: i dettagli dell’operazione

Colpo di calciomercato del Foggia in attacco. La società comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Marco Zunno che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025.

“Zunno, attaccante classe 2001 nato a Roccadaspide (SA) – si legge in un comunicato del club – cresce calcisticamente nelle giovanili del Novara. Nel 2019 fa il suo esordio tra i professionisti sempre con la maglia del Novara. Nella stagione 2021/22 passa alla Cremonese. Da gennaio 2022, in prestito, calca i campi della Fiorenzuola, del Piacenza e dell’ACR Messina. Nella sua carriera ha totalizzato 107 presenze, 23 gol e 5 assist in serie C.”

Queste le sue prime parole in rossonero: “Sono entusiasta di essere a Foggia. Per me è un’importante occasione di crescita professionale e farò di tutto per non sprecarla. Sono pronto a dare il massimo per questa squadra.”