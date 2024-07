Calciomercato, deciso il futuro di Dani Olmo: non è scattata la clausola rescissoria

CalcioWeb

Una notizia molto importante sul futuro di Dani Olmo, calciatore del Lipsia e grande protagonista della vittoria della Spagna a Euro 2024: la clausola rescissoria non è scattata entro la scadenza e per il momento rimarrà in Bundesliga. E’ quanto riportato dalla stampa tedesca.

Il calciatore aveva una clausola rescissoria da 60 milioni di euro che doveva essere attivata entro sabato. Diversi grandi club sono stati collegati dai media al 26enne trequartista spagnolo, tra cui Barcellona e Bayern Monaco ma sembra che nessun club sia disposto a pagare il prezzo fissato dalla clausola, forse gli infortuni della scorsa stagione potrebbero aver avuto un ruolo nel fatto che i club non abbiano attivato la clausola.