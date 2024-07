Calciomercato Giana Erminio, dall’Albinoleffe arriva il giovane Carmelo Muzio: i dettagli

CalcioWeb

La Giana Erminio ha definito nuovo colpo di calciomercato per la prossima stagione nel campionato di Serie C. La conferma è arrivata direttamente dal comunicato del club.

“AS Giana Erminio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Carmelo Muzio, con un contratto biennale in scadenza il 30 giugno 2026.

Esterno d’attacco classe 2003 proveniente dall’Albinoleffe nel club seriano ha svolto tutto il settore giovanile a partire dalla categoria Pulcini sino all’U19, laureandosi campione d’Italia 2021/22 con la Primavera 3. Fa l’esordio in Prima Squadra nella gara di Coppa Italia Serie C AlbinoLeffe – Trento 10-9 (d.c.r.) del 3 novembre 2021, subentrando a 10 minuti dalla fine e fornendo i due assist per i gol di Ravasio e Tomaselli e, nei successivi calci di rigore, siglando un gol nel quarto tiro dal dischetto.

Da allora ha collezionato 34 presenze e un gol tra campionato e Coppa Italia Serie C, durante le quali ha avuto modo di incontrare la Giana Erminio da avversario nel corso della stagione scorsa.“