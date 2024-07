Calciomercato Giugliano, colpo dall’Atalanta per la difesa: arriva Daniele Solcia

CalcioWeb

Colpo in difesa in casa Giugliano in questa sessione di calciomercato. Dall’Atalanta U23 arriva in prestito il classe 2001 Daniele Solcia. Il centrale cresciuto nelle giovanili della Dea, vanta un passato con diverse squadre come Virtus Francavilla, Lucchese e Seregno.

“Il Giugliano Calcio 1928 – si legge in un comunicato del club – comunica di aver acquistato a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca Calcio, il diritto delle prestazione sportive del calciatore, difensore classe 2001, Daniele Solcia“.