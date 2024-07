Calciomercato Juventus, in arrivo il quarto colpo: la quota crolla a 1,26

CalcioWeb

Dopo Douglas Luiz, Di Gregorio e Thuram, la Juventus è pronta a definire un altro colpo della sessione estiva di calciomercato. I bianconeri fanno sul serio e l’obiettivo è chiaramente lo scudetto.

Il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners è sempre più vicino alla squadra di Thiago Motta. L’interesse è confermato anche dai bookmaker, con il suo cambio di squadra offerto appena a 1,26 su Planetwin365.

Gli altri nomi

Per puntellare il reparto offensivo, l’obiettivo si sposta oltremanica sull’ala/trequartista inglese Sancho: il suo passaggio in bianconero paga 2,50 su Sisal. Il calciatore del Manchester United è reduce da alcune stagioni sottotono, ma si è rivitalizzato negli ultimi sei mesi in prestito al Borussia Dortmund.

Le alternative di ruolo per i betting analyst sono Berardi del Sassuolo, proposto a 2, o Adeyemi, a 4, tornando sulla pista Dortmund. Per rinforzare la difesa invece il nuovo nome caldo è Todibo del Nizza, indicato a 1,85.