Calciomercato Lumezzane, arriva rinforzo tra i pali: nome e dettagli

CalcioWeb

Rinforzo tra i pali per il Lumezzane. Il club annuncia un nuovo colpo di calciomercato dopo l’acquisizione del portiere Matteo Carnelos che si lega ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2025.

“Portiere, classe 2003 natio di Motta di Livenza (Tv), cresce nel Settore Giovanile dell’Udinese dove giunge fino alla prima squadra collezionando quindici panchine nel campionato di Serie A senza riuscire a fare mai l’esordio. Convocato anche nell’Under 19 dell’Italia va in prestito prima al Sona, in Serie D – comunica il club in una nota – dove scende in campo in un anno e mezzo in quarantadue occasioni prima di trasferirsi nella scorsa stagione all’ambiziosa Cjarlins Muzane dove è protagonista in tredici partite“.

“Avevo già conosciuto Lumezzane quando lo avevo affrontato in D con il Sona – afferma Matteo Carnelos – mi ricordo l’impatto con lo stadio che vissuto oggi è ancora più forte. Già a quei tempi percepivi la forza di questa società e la sua mentalità, oggi che ne entro a far parte è evidente come si lavori sempre per migliorarsi e vincere cercando di curare ogni aspetto. Lavorare con Filigheddu è uno stimolo, ci conosciamo dai tempi della Primavera quando io ero a Udine e lui al Brescia, sta facendo benissimo da molti anni quindi vengo per imparare, crescere, ma anche mettere un po’ di sana competizione“.

“Carnelos risponde alla caratteristiche che cercavamo per completare la nostra rosa dei portieri – spiega il ds Simone Pesce – è un giovane che si è formato in un vivaio professionistico, con un fisico importante

e che ha già avuto per alcune stagioni l’esperienza da numero uno in Serie D. Inoltre ha la giusta mentalità per chi deve competere con un numero uno come Filigheddu che è qui da diverse stagioni e sta facendo bene“.