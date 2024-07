Calciomercato Messina, annunciati difensore e attaccante: i dettagli

CalcioWeb

Il Messina continua a muoversi sul fronte calciomercato per la prossima stagione di serie C. Il club peloritano ha ufficializzato un doppio innesto in entrata.

“L’Acr Messina comunica l’ingaggio del difensore Umberto Morleo.

Il classe 05′ arriva in prestito dal Catanzaro e si legherà al club biancoscudato fino al 30/06/2025.”

Innesto in attacco

“L’Acr Messina comunica l’ingaggio dell’attaccante Blue Mamona.

Il classe 02′ arriva in prestito dalla Cremonese e si legherà al club biancoscudato fino al 30/06/2025.”